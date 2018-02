Le SOS du bureau de Constantine

Réagissez

Le bureau de wilaya de l’Organisation nationale des moudjahidine connaît, depuis ces derniers mois, une effervescence assez particulière, suite à la prise de mesures jugées abusives à l’encontre des Moudjahidine locaux.

Tout a commencé, selon les membres du bureau de wilaya rencontrés au siège de l’organisation à Constantine, quand le secrétaire général Saïd Abadou a installé un nouveau bureau, le 31 octobre 2017, pour gérer les activités de l’organisation au niveau de Constantine. «Le secrétariat général de l’organisation a bafoué les lois et le statut de l’organisation, au moment où il a installé des personnes étrangères au bureau de Constantine, et qui n’ont aucune qualité d’anciens Moudjahidine», a dénoncé l’un des membres, qui a ajouté qu’ils ont saisi à maintes reprises l’organisation au niveau central, afin de contester l’installation non réglementaire du bureau mentionné et demander par la suite le renouvellement du bureau de Constantine, en tenant une assemblée générale et élire le nouveau secrétaire de wilaya. Mais leurs lettres, selon lui, n’ont pas eu de suite.

Pis encore, nos interlocuteurs ont affirmé, documents à l’appui et dont El Watan détient une copie, que le secrétaire général s’est acharné sur eux et a gelé la qualité de membre de certains Moudjahidine à Constantine, commençant par le secrétaire de wilaya et membre du Conseil national Mohamed El Hadi Kracha. Ce dernier n’a pas manqué de pointer du doigt «ces suspensions», venant en fin de mandat et qui suscitent beaucoup d’interrogations.

Car, d’après ses déclarations, le gel de son statut ne répond pas à la réglementation. «Le renouvellement de ce bureau, installé par le XIe congrès et par une assemblée générale composée de toutes les kasmates de wilaya, ne doit se faire qu’à la demande des deux tiers des membres de l’assemblée générale, comme le stipulent les articles 46 et 47 de la réglementation», ont ajouté à l’unanimité les membres interrogés sur place. Ils réclament ainsi l’intervention de leur tutelle, afin de mettre un terme à cette situation. Notons également que M. Kracha a déposé une plainte, le 14 février 2018 au niveau du tribunal d’Alger, contre l’Organisation nationale des Moudjahidine, représentée par son secrétaire général, Saïd Abadou, pour l’annulation de la décision du 31 janvier.