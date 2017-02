Le promoteur sommé d’achever les travaux

Réagissez

Le promoteur Omnibat, chargé de réaliser un projet de 450 logements du type participatif à Massinissa, dans la commune d’El Khroub, a été sommé, hier, par le wali de Constantine, Kamel Abbes, de dresser un planning d’achèvement des travaux et fixer une date pour la réception de tout le projet, afin de livrer les unités aux souscripteurs.

Selon un communiqué des services de la wilaya, ces instructions ont été données par le wali lors d’une seconde réunion consacrée, hier, aux projets de type LSP et LPA, inscrits depuis des années et qui rencontrent d’énormes difficultés, provoquant des mouvements de protestation des citoyens concernés. Pour rappel, le projet des 450 logements Omnibat, situé à la nouvelle ville Massinissa, a été lancé en 2001, battant tous les records de retard dans la wilaya.

À ce jour, il a atteint un taux de 80%, et beaucoup reste encore à réaliser en matière d’aménagement extérieur et de VRD. Le wali de Constantine, qui semble décidé à en finir avec tous les projets de logements à la traîne depuis des années, a instruit toutes les parties concernées de suivre rigoureusement les chantiers en instance en matière de VRD et proposer les solutions pour accélérer la cadence des travaux, comme c’est le cas des 50 logements du type promotionnel à Aïn Abid, et celui des 40+60 logements à Massinissa, bloqués depuis 16 ans à cause d’un problème de non-raccordement aux réseaux.