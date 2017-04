Le projet enfin réceptionné

Réagissez

Enfin, après plus de deux ans d’attente, le projet d’aménagement de la place Ahmed Bey, communément appelée «Dounia Ettaraif», située en plein centre-ville de Constantine, sera réceptionné et livré à la commune de Constantine durant cette semaine. «Nous avons eu un engagement de la part de l’entreprise chargée de la réalisation pour réceptionner le projet cette semaine comme délai maximum et le livrer par la suite à la commune de Constantine», a affirmé Abdelwahab Aribi, directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya (DUAC).

D’autre part, nous avons appris auprès de Mohamed Rira, maire de Constantine, que les kiosques réalisés seront attribués à leurs anciens propriétaires, trois jours après l’achèvement des procédures nécessaires. Une bonne nouvelle et un vrai soulagement pour les commerçants qui géraient ces locaux, restés au chômage durant plus de deux ans. Ainsi, tout semble revenir à la normale, même si l’historique de ce projet a révélé une réalité bien différente, car il est question de transgression de la loi dans la réalisation de cette opération.

Lancé dans le cadre du fameux événement «Constantine, capitale de la culture arabe 2015», le projet avait bénéficié d’un budget de 270 millions de dinars, avec pour maître d’ouvrage la DUAC. Une énorme enveloppe qui devait servir à aménager des aires de détente, poser un nouveau revêtement sur les trottoirs, reprendre l’éclairage public et restructurer les commerces, notamment les kiosques. Sur ce dernier volet, huit nouvelles cabines modernes ont été installées à la place de dix kiosques, dans le but de revitaliser cet espace situé au cœur de la ville. Ceci bien que la réalisation de ces kiosques ne fût nullement prévue dans le plan. Selon une source bien informée, tous ces travaux ont été réalisés sans qu’il y ait un engagement officiel entre l’Etat et l’entrepreneur.

En effet, ce marché a été octroyé selon la formule du gré à gré par l’ex-wali, Hocine Ouaddah. Ce dernier cherchait à tout prix à sauver la mise devant les hautes instances en prévision de l’événement que la ville allait accueillir. Le marché n’a même pas été soumis à une commission compétente, affirme notre source. Pourtant, le même projet a été réceptionné provisoirement en janvier 2016.

Comment cela a-t-il pu se produire et sur quelle base l’entreprise a-t-elle été payée, alors qu’elle n’a pas pu obtenir des documents qui prouvent son engagement ? Des questions qui demeurent encore en suspens.

Actuellement, les autorités locales font l’impossible pour régulariser cette situation pour pouvoir remettre vite ce dossier encombrant au placard, comme cela a été le cas pour d’autres dossiers gênants de l’événement culturel de 2015. Vu la qualité du travail réalisé et face à cet état de fait, on ne peut que conclure que l’initiative d’apporter un plus pour la ville à travers cet événement est passée complètement à côté. L’incompétence des entreprises engagées et la complicité de ceux chargés du suivi des projets en sont pour quelque chose dans ce ratage, marqué aussi par une transgression de la loi. N’est-il pas temps de lancer une enquête sur ces projets ?