Le projet enfin inscrit

Après une attente qui a duré plus d’une année et des négociations entre les ministères des Ressources en eau, de l’Intérieur et des Finances, le projet de protection contre les inondations et d’assainissement de la ville d’Ali Mendjeli a été enfin inscrit par le ministère des Finances, dimanche dernier.

Rappelons que cette opération a été proposée lors de la visite de Nourredine Bedoui, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, suite aux inondations ayant touché Ali Mendjeli le 25 août 2015. Une catastrophe qui avait fait 4 morts et causé d’importants dégâts matériels. Le scandale dû à l’absence d’avaloirs et de système de drainage des eaux pluviales à Ali Mendjeli a poussé M. Bedoui à exiger la réhabilitation et la prise en charge de l’assainissement, tout en débloquant le budget nécessaire.

Malheureusement, les services du ministère des Finances ont refusé de débloquer cette enveloppe pour cause d’austérité. Le projet visait à réaliser une galerie souterraine et des forages horizontaux pour protéger cette ville contre les inondations. La note du Premier ministre concernant la rationalisation des dépenses a été mal interprétée, ce qui a freiné ce projet depuis août de l’année écoulée. Le budget de 700 millions de dinars a été finalement débloqué et l’opération a été inscrite en début de cette semaine. «Le Premier ministre s’est engagé et nous a réglé le problème.

Heureusement, le projet a été inscrit il y a deux jours (dimanche ndlr). Mais durant cette année nous n’avons pas croisé les bras. Nous avons commencé par le curage des avaloirs et le nettoiement de la ville d’Ali Mendjeli», a confirmé à El Watan Ali Hammam, directeur des ressources en eau de la wilaya de Constantine.

Et de poursuivre : «Les études ont été finalisées et les entreprises ont été désignées suite à un appel d’offres. Les employés des ces entreprises ont commencé les travaux de base, en attendant l’inscription du projet et ils ont entamé le curage des avaloirs des points noirs. Le taux d’avancement des travaux actuellement est estimé à 15%.» Pour conclure, notre interlocuteur a affirmé que la durée des travaux ne dépassera pas les six mois.