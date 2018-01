Réagissez

Le projet de réalisation de 6000 logements par l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) au lieudit Ratba, dans la commune de Didouche Mourad, est en passe de devenir un véritable gouffre financier.

C’est ce qui ressort, en effet, des propos tenus par des sources proches des services de l’AADL Constantine ayant requis l’anonymat. Ces mêmes sources indiquent à ce sujet que le site choisi en 2013 pour abriter cet important projet, une terre agricole déclassée, s’est avéré très difficile de par la nature meuble du sol.

Et même si les autorités ont tenté de cacher ces difficultés, des travaux de terrassement et de confortement longs et onéreux ont été nécessaires à l’entreprise chinoise en charge du projet, pour stabiliser le terrain devant abriter ces logements. Des travaux très coûteux en cette période d’austérité, alertent nos sources, et qui sont en voie de faire exploser le budget alloué au projet.

Un projet qu’il aurait été plus judicieux de délocaliser vers un terrain mieux adapté, estiment encore ces sources, en dénonçant la décision des autorités quant à leur choix jugé pour le moins inapproprié, et ce, en dépit des réserves émises par l’Agence de Constantine. Ils expriment d’autre part leur inquiétude sur la faisabilité du projet de Ratba, en rappelant le sort des 400 logements AADL réalisés à la cité Boussouf il y a près de deux décennies, désormais à l’abandon, après la découverte tardive d’un important glissement de terrain.