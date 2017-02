Le premier quota du programme aadl2 livré en juin prochain

Réagissez

Un peu plus de la moitié du projet des 6000 logements AADL, érigés sur le site de Retba, dans la commune de Didouche Mourad, sera livrée dans les délais, soit en juin prochain, selon les déclarations, hier, du directeur régional de l’agence, à la faveur de la visite de travail et d’inspection du wali, Kamel Abbas.

«3010 unités seront réceptionnées au mois de juin prochain. Les 2990 restantes, seront fin prêtes à la fin de l’année en cours», a confirmé ce responsable au chef de l’exécutif. Différentes difficultés et contraintes techniques ont ponctué ce chantier, qui souffre, par ailleurs, de la non-inscription de certaines commodités et l’absence d’aménagement. Face à quoi, le wali a insisté sur la sa réception dans les délais impartis «Les souscripteurs prendront possession de leur logement une fois les commodités installées et pas avant», a-t-il averti.

A rappeler que la wilaya de Constantine a bénéficié d’un programme AADL2 comptabilisant 10 000 unités, dont 4000 implantées à El Khroub et à la nouvelle ville Ali Mendjeli. «Les travaux de ce projet seront lancés en mars prochain», a encore indiqué le directeur régional de l’AADL. Ce programme est scindé à égalité entre des appartements de type F3 et F4.