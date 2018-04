Le personnel observe un arrêt de travail

Réagissez

A cause de la surcharge, les parturientes dorment souvent sur des...

A cause de la surcharge, les parturientes dorment souvent sur des matelas à même le sol

Le service gynécologie-obstétrique, conçu initialement pour 64 lits, accueille près de 12 000 parturientes par an pour une moyenne de 250 patientes par jour.

Le personnel de l’Etablissement hospitalier Mère-enfant de Sidi Mabrouk a observé mardi dans l’après-midi, un arrêt de travail pour protester contre la pression continue que connaît leur structure, laquelle se trouve aujourd’hui, selon eux, au bord de l’asphyxie. Une action de protestation enclenchée, rapportent des témoins, lorsque des proches d’une parturiente ont tenté de la faire admettre de force au sein de la maternité après le refus du service d’admission de la prendre en charge.

Notons que le personnel de la maternité n’en est pas à son premier mouvement de contestation. Une action similaire a été en effet engagée au mois de février passé pour les mêmes motifs. Interrogé à ce propos, le personnel indique que la maternité est totalement submergée par la demande de patientes venues de toute la région et même des wilayas limitrophes.

Le service gynécologie-obstétrique, conçu initialement pour 64 lits, accueille, selon eux, près de 12 000 parturientes par an pour une moyenne de 250 patientes par jour. Devant un tel afflux les patientes admises, témoignent-ils, sont obligées de dormir à deux, voire à trois, sur le même lit, alors que certaines dorment sur des matelas à même le sol.

Le personnel médical et paramédical en colère de la maternité de Sidi Mabrouk, évoque également la surcharge de travail auquel il est confronté. Une surcharge qui ne permet plus une prise en charge convenable des parturientes et des nouveau-nés.

Signalons, par ailleurs, qu’un important dispositif de police a été mis en place dans l’après-midi d’hier à proximité de la maternité. Le boulevard menant à celle-ci, un axe très fréquenté, a été également fermé à la circulation par la police pendant plus d’une heure pour sécuriser les lieux.

Ce qui n’a pas manqué de provoquer d’interminables bouchons au niveau de tout le quartier de Sid Mabrouk.