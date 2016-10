Le patron d’Il Floriliegio sous contrôle judiciaire

Réagissez

Le patron du cirque Amar (Il florilegio), le charmant Max Togni, a été placé la semaine dernière sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction près la cinquième chambre du tribunal de Constantine (Ziadia).

Le concerné a été épinglé par la brigade de recherche (BRI) pour transfert illicite de fonds (70 000 dollars) vers l’étranger et fausse déclarations, en violation de la législation. Il risque entre 2 et 7 ans de prison ferme et une lourde amende. Pour le moment, il est interdit de quitter le territoire algérien.

Pour rappel, le cirque Amar, en tournée en Algérie, a installé son chapiteau rouge sur le parking du stade Hamlaoui du 18 septembre au 8 octobre.