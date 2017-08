Le nouveau wali rassure

Réagissez

Depuis l’installation du nouveau wali de Constantine, Abdessamie Saïdoun, le 17 juillet dernier, la rue constantinoise vit au rythme des rumeurs les plus folles sur le report des opérations de relogement décidées et lancées, lors du mandat du wali partant, Kamel Abbes. Des rumeurs ayant suffi à créer un climat de suspicion au sein d’une population qui a commencé à douter de la bonne volonté des pouvoirs publics. C’est dans ce contexte que le nouveau wali, resté muet sur le sujet pendant plus d’un mois, a décidé de rompre le silence en choisissant de s’exprimer, hier, sur la question à travers les ondes de la radio locale, mais aussi dans un communiqué adressé à la presse. «Je comprends bien les inquiétudes des citoyens de Constantine, je leur demande seulement de nous donner le temps nécessaire pour étudier minutieusement tous les dossiers afin de ne pas prendre des décisions dans la précipitation et ne léser personne, car il s’agit de dossiers lourds et très importants», a déclaré le wali. Ce dernier a affirmé qu’«il sera le premier garant pour la concrétisation de ces programmes, car il s’agit d’engagements de l’Etat algérien et que tous les citoyens titulaires de préaffectations remises par les organismes concernés bénéficieront de leur logement». L’on saura, selon un communiqué des services de la wilaya, qu’une opération de relogement de 149 familles de la cité des Mûriers et 155 autres du quartier des Maquisards sera lancée avant le 10 septembre prochain.