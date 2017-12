Le journaliste Abdelkrim Benkartoussa s’est éteint à l’âge de 82 ans

Réagissez

C’est une figure connue du paysage journalistique à Constantine qui vient de s’éteindre.

Le journaliste Abdelkrim Benkartoussa, dit Zouaoui, est décédé ce jeudi 30 novembre à l’âge de 82 ans à son domicile, des suites d’une longue maladie, a annoncé sa famille. Docteur en agronomie, diplômé de l’université de Montpellier et ancien cadre de la Direction des services agricoles de Constantine, le défunt était journaliste à l’Est Républicain depuis 2009. Il avait aussi collaboré dans d’autres titres de presse, notamment au quotidien régional El Acil, où il a débuté sa carrière de journaliste dans les années 1990 et au Quotidien d’Oran. Abdelkrim Benkartoussa, fils de Tahar, grande figure de l’école du malouf, était aussi un mélomane attitré, et un «pilier du Derb» et du Café El Hawzi. Discret et affable, il veillait fidèlement à la transmission du patrimoine constantinois aux jeunes générations.

Il a été enterré hier après la prière d’El Asr au cimetière de Zouaghi à Constantine.