Le grand rendez-vous des passionnés des oiseaux

Les ornithologues amateurs algériens ont finalement pu avoir leurs premières journées nationales.

Un événement inédit organisé grâce à l’initiative de l’association Aquacirta de Constantine. La rencontre, abritée les 19 et 20 mai à la maison de la culture Malek Haddad, a eu lieu dans un cadre très convivial, avec des débats très instructifs entre ornithologues amateurs, étudiants, passionnés d’oiseaux et représentants de la direction de l’environnement et de la Conservation des forêts de Constantine.

Une opportunité pour échanger les expériences et les connaissances dans un domaine qui prend de l’essor grâce au dévouement de tous les ornithologues amateurs d’Algérie.

Il faut noter aussi que cette première édition a été surtout marquée par la présence, comme invité d’honneur, du professeur Mohamed Bellatreche, enseignant à l’Ecole nationale supérieure d’agriculture d’El Harrach, et éminent expert en écologie. Il est considéré comme le doyen de l’ornithologie algérienne et l’un des pionniers qui ont contribué à son essor. Il a mené plusieurs recherches scientifiques, dont l’étude de la sitelle kabyle et a formé une génération d’ornithologues algériens auxquels il a transmis sa passion et son savoir.

Pris de malaise à la dernière minute, Pr Bellatreche n’a pas pu prendre part aux travaux de la première journée, hier, où il devait animer une intervention très attendue sur l’histoire de l’ornithologie algérienne. Avec le riche programme tracé par les organisateurs de cet événement, il est sûr que les participants ont été vraiment gâtés et qu’ils ne vont pas rentrer bredouilles.

Durant deux jours, ils ont eu droit à une vingtaine d’interventions et de séances pratiques sur tout ce qui touche au vaste domaine de l’ornithologie, depuis la connaissance des espèces recensées en Algérie, la maîtrise de leur identification, mais aussi comment organiser une sortie ornithologique, préparer le matériel nécessaire, appliquer les techniques de dénombrement et de photographie, et comment observer et apprendre à rédiger un article scientifique.

La rencontre a été aussi une occasion pour réfléchir sur différents sujets pour mieux organiser l’activité des ornithologues amateurs algériens à travers la création d’associations dans les wilayas et penser à mettre en place un magazine photographique, une revue ou un blog ornithologique qui seront des sources utiles et surtout fiables pour tous les passionnés d’oiseaux.