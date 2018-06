« le dossier des mosquées fermées sera clôturé en 2019 »

Réagissez

Le dossier des mosquées, objet de réhabilitation dans le cadre de l’événement ‘‘Constantine capitale de la culture arabe’’ (CCCA 2015), sera clôturé en 2019.

C’est du moins ce qu’a déclaré récemment le ministre de la Culture devant les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN). Cette réponse intervient suite à une question orale posée à cet effet par le député MSP, Youcef Adjissa.

Plusieurs mosquées à Constantine ont été fermées dans le sillage de cette manifestation culturelle en vue d’une opération de réhabilitation. Trois années plus tard, deux d’entre elles seulement ont été rouvertes. Cette situation fort pénalisante pour les fidèles revient au-devant de la scène à chaque mois de Ramadhan. Privés de faire la prière des Tarawih dans les mosquées de leur quartier, bon nombre de citoyens n’ont de cesse de saisir les autorités locales afin de trouver une solution. En mai dernier, le parlementaire Adjissa a ainsi interpellé Azeddine Mihoubi concernant 14 lieux de culte dont Sidi Lakhdar, Tidjania, Rabeine Chérif, et Hafssa: «Nous pensions que cette manifestation culturelle était une opportunité pour restaurer les mosquées de Constantine qui sont des édifices historiques.

Trois ans plus tard, à part Djamaâ El Bey et Djamaâ El Kebir, le reste est à l’abandon. Nous aimerions être informés sur l’état actuel de ces opérations de restauration, et qu’en est-il des délais de livraison?». Azeddine Mihoubi était le 3e ministre en charge de l’événement CCCA, succédant à Khalida Toumi et Nadia Labidi. Dans sa réponse, il affirmera qu’initialement, le programme de réhabilitation a englobé 19 projets. Ensuite, la nécessité de réorganiser ces chantiers s’est imposée aux organisateurs. «Ces 19 projets sont devenus 75 opérations, impliquant 23 bureaux d’études, dont 9 algériens et 14 mixtes», a-t-il précisé en égrenant des difficultés techniques qui ont provoqué ce retard concernant 23 projets.

«En dépit de la conjoncture économique, le Premier ministre est intervenu pour surmonter les écueils financiers. Après la clôture de l’événement, ce dossier a été décentralisé et remis entre les mains des autorités de Constantine dont celles des affaires religieuses. Un transfert décidé par le Premier ministre et notre ministère continue à assurer le suivi technique», a-t-il détaillé. Et de rectifier le député concernant le nombre de mosquées «qui est de 12 dont cinq ont été fermées en raison du danger qu’elles représentent».

Le retard dans la poursuite du programme de réhabilitation est ainsi imputé au retrait de certains bureaux d’études. «Le cas de sept mosquées a été étudié et tranché. Ce dossier sera clôturé au plus tard à la mi-2019», a promis le ministre, qui compte effectuer une visite à Constantine dans les jours à venir pour s’enquérir de la situation.