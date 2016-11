Le deux poids, deux mesures de l’administration

Réagissez

L’administration locale est-elle en train d’adopter une politique des deux poids, deux mesures, dans le traitement des affaires liées au respect des lois en matière d’urbanisme et de construction ?

Comment expliquer à ce propos que des projets ou autres extensions soient réalisés sans permis de construire ou en dehors du périmètre urbain avec la bénédiction des autorités locales, à l’image, soutiennent des sources bien informées, des travaux d’extension menés actuellement au niveau de la maternité de Sidi Mabrouk, effectués sans permis de construire, ou celui de la nouvelle cour de justice, située à proximité de l’université Mentouri, réalisée également sans permis de construire, ainsi que la Grande bibliothèque et la salle du Zénith. Deux projets réalisés à l’occasion de la manifestation Constantine capitale de la culture arabe sans permis de construire et en dehors du périmètre urbain. Et dans le même temps des citoyens voient leurs habitations rasées lors de campagnes de démolition de constructions illicites, comme ce fut le cas tout récemment dans les quartiers El Menai, Naâdja S’ghira, Sissaoui et à la cité Khaznadar (ex-DNC).