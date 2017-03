Le désherbage et la fertilisation pour booster la production

Réagissez

La direction des services agricoles de la wilaya de Constantine (DSA) à organisé, jeudi passé, au siège de la wilaya à Daksi, une rencontre régionale de sensibilisation sur la thématique du désherbage et de la fertilisation des céréales.

Le représentant du ministère de l’Agriculture, M. Omari, directeur central au département de régulation et de développement des produits agricoles (Drdpa) n’a pas manqué au cours de son allocution d’ouverture des travaux d’insister devant les directeurs agricoles et présidents des Chambres d’agriculture des 12 wilayas présentes au cours de cette journée sur la nécessité de maîtriser les nouvelles techniques dans le processus d’utilisation des engrais et des désherbants, afin de garantir une bonne récolte céréalière. D’autant que la facture d’importation des céréales s’est élevée en 2016 à près de 2,7 milliards de dollars, d’où l’importance, dira-t-il, de mobiliser tous les moyens pour relancer la filière des céréales, mais aussi celles des légumes secs et laitières.

Il a appelé, d’autre part, les représentants des 12 wilayas présentes, à échanger leur expérience dans ce domaine, afin de consolider la production des céréales en matière de rendement, mais aussi de qualité. Des intervenants des services techniques de la DSA se sont ensuite penchés dans leurs différentes communications sur l’évolution de la production des céréales dans la wilaya de Constantine ces 5 dernières années.

Cette dernière est passée, selon les chiffres avancés par ses services, de 15 millions à 18 millions de quintaux grâce notamment aux campagnes de désherbage et de fertilisation initiées ces dernières années, lesquelles campagnes ont nécessité la mobilisation, comme l’a souligné une intervenante, d’importants moyens logistiques, notamment pas moins de 450 épandeurs d’engrais de toutes capacités.