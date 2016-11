Le désespoir des souscripteurs

Réagissez

Les souscripteurs au programme des 434 logements LSP avec la promotion immobilière Yakhlef sont revenus à la charge, jeudi dernier, en tenant un sit-in devant le cabinet du wali.

L’objectif de ce mouvement de protestation est de demander plus de précisions concernant les travaux qui restent à réaliser, à l’instar des VRD et aménagement extérieur, dans leur cité. Les protestataires ont estimé que beaucoup de flou entoure ce projet qui traine depuis une vingtaine d’année. «Tant que nous nous savons pas qui est chargé des travaux de VRD, l’Etat ou le promoteur, ce problème ne se résoudra pas. Si le promoteur qui est responsable des travaux mentionnés, il doit les achever sans attendre. Nous avons payé toutes nos redevances et l’Etat doit intervenir en urgence, car le promoteur n’a pas respecté les délais», a déclaré Salim Saâdallah, porte parole des protestataires. Ces derniers, qui semblent fatigués de revendiquer l’attribution des appartements et redire les mêmes choses, au bout de nerf se sont rassemblés face au cabinet et crier en insistant sur «l’intervention du wali…et uniquement lui». Pour eux, il n’est pas sorcier de mettre fin à leur calvaire, il ne manque qu’«un peu de rigueur des autorités locales et de coordination entre l’administration et le promoteur». A rappeler que ces citoyens se sont inscrits dans ce programme en 1991.

Les travaux n’ont été lancés qu’en 2001. D’après les actes en possession des concernés, dont El Watan détient une copie, les logements devaient être achevés et attribués graduellement entre 2013 et 2015. Vingt-cinq ans après et en 2016, cette cité manque toujours de toutes les commodités et de VRD. Même les finitions à l’intérieur des appartements ne sont pas achevées.