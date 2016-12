Le désarroi d’un client d’Actel

Réagissez

Qui fait quoi à l’agence Actel d’El Khroub ? La question est posée par les nombreux clients de cet établissement.

Ces derniers se plaignent des mauvaises prestations de service, notamment lorsqu’il s’agit des réclamations relatives aux pannes signalées dans certains quartiers de la ville.

La dernière en date a été la mésaventure vécue par Foued H. qui, après avoir été malmené pendant des jours, attend toujours une intervention sur une panne d’internet survenue à son domicile. «Le 12 du mois de décembre, mes lignes téléphoniques et l’ADSL ont été coupées sans aucune raison apparente, je me suis présenté à l’agence Actel d’El Khroub où on m’a fait savoir que le problème sera réglé», affirme le concerné. Seulement, et ne voyant rien venir, le malheureux abonné sera contraint de faire des allers-retours pour frapper aux portes des responsables. Il n’aura droit qu’à de vagues promesses sans lendemain.

Croyant de bonne foi à toutes les déclarations, il gardera quand même l’espoir de voir ses déboires prendre fin. Il sera choqué lorsqu’il ira voir le directeur de l’agence. «J’ai été surpris quand ce responsable me déclara sèchement que le problème le dépasse, car le technicien sollicité pour intervenir refuse d’accomplir son travail», regrette Foued. Une situation rocambolesque, où un technicien se permet de faire la loi, en refusant d’exécuter les ordres de son responsable hiérarchique.

«On me demanda même d’user de mes connaissances auprès des plus hauts responsables d’Actel pour trouver un technicien qui viendra régler mon problème, alors que je suis un simple citoyen, et si j’avais vraiment des connaissances, je n’aurais pas sollicité Actel d’El Khroub», dénonce le pauvre client qui se trouve toujours privé de téléphone et d’internet. Des services dûment payés, mais non assurés.