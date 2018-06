Le démontage de l’ancien matériel sera entamé après le Ramadhan

Réagissez

Même les stations ont subi des dégradations après 10...

Après la fermeture du téléphérique de Constantine au mois d’avril dernier pour une grande opération de maintenance, les travaux n’ont pas encore été lancés.

Cette lenteur est perçue par la population de la ville comme une contrainte qui risque de retarder encore sa réouverture dans les délais déterminés et pénalisera davantage les citoyens.

Selon Larbi Boumediene, directeur général adjoint (DGA) de l’Entreprise des transports algériens par câbles (ETAC) chargée de l’exploitation du téléphérique, une étude a été lancée depuis la fermeture du téléphérique le 2 avril dernier et elle est toujours en cours.

«En parallèle, une fabrication du système est en train de se faire. Il s’agit du remplacement, pratiquement total du matériel et du système mécanique. Alors nous ne pouvons pas parler d’un non-lancement des travaux», a déclaré le DGA de l’ETAC. S’étalant sur les procédures qui ont suivi la fermeture de ce moyen de transport, il dira : «Il y a une vérification des pièces et un contrôle général des lieux. Puis nous avons lancé toute une étude sur ce qui doit se faire et en parallèle une fabrication du système électronique est entamée.

Et le démontage des pièces devrait se faire au fur et à mesure. Il est nécessaire aussi de vous informer qu’actuellement, les techniciens et les employés subissent des formations d’exploitation et de maintenance du système pendant 15 jours.»

Par ailleurs, notre interlocuteur n’a pas nié le fait que durant le mois de Ramadhan rien n’a été fait pour le démontage de l’ancien matériel. Il nous a affirmé qu’un planning de démontage a été établi pour les 15 derniers jours du Ramadhan et l’opération ne sera lancée qu’après l’Aïd, vu son importance. «Le démontage est un peu lourd, délicat et très important, c’est pourquoi nous avons fait reposer les gens durant ce mois.

Je vous rappelle que tout est à refaire. C’est-à-dire tout est à démonter, notamment les câbles, les télécabines et autres», a-t-il précisé. Notons également que cette grande réhabilitation a suscité beaucoup d’interrogations, surtout qu’elle a été programmée quelques mois après l’achèvement d’une grande opération de maintenance, ayant duré 8 mois, et lancée par l’ancien exploitant du téléphérique qui est l’entreprise de transport urbain de Constantine (ETC). M. Boumediene a incombé les arrêts et les pannes récurrents au manque des pièces de rechange. «Il n’y avait aucun problème ou des suspicions à signaler. Partout dans le monde, ce genre de systèmes doit faire l’objet d’un planning des opérations de maintenance, qu’elles soient hebdomadaires, mensuelles ou annuelles, rien de plus.

Le seul souci, c’était la disponibilité des pièces de rechange», a-t-il insisté. Et de rappeler encore une fois qu’après avoir inspecté le fonctionnement du système, ils ont découvert qu’une seule télécabine a fonctionné 32 000 heures au lieu de 24 000 heures, sans oublier les immeubles des stations qui ont été livrés en 2008.

D’après le même responsable, ces derniers ont subi beaucoup de dégradation sur le plan de l’étanchéité et autres, après 10 ans d’exploitation et à ce moment la réhabilitation «devient une obligation». Pour le matériel utilisé, notre interlocuteur a affirmé que tout sera importé de France, tels le balancier, les galets et les télécabines, et ce sera un nouveau modèle moderne. «Notre devise est d’assurer la sécurité et le confort aux citoyens. A propos des délais de livraison, nous sommes tenus par un planning, que nous devrons respecter. Le projet doit être livré dans 15 mois», a-t-il répondu à notre question sur les délais de livraison, tout en restant réticent sur la question du budget alloué à cette grande opération et sur les matériels importés.