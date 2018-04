Le conflit Snapap-direction tend vers le pourrissement

Réagissez

Le conflit, qui perdure, entre la direction de l’Office du parc omnisports de Constantine (OPOW) et le syndicat autonome du personnel de cette infrastructure, affilié au Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (Snapap) rebondit encore une fois, après avoir connu une impasse depuis quelques mois.

On se rappelle qu’au mois de décembre dernier, le Snapap avait protesté contre le refus manifesté par la direction de l’OPOW de Constantine de reconnaître sa section syndicale installée suite à une assemblée générale, tenue conformément à la réglementation, selon ses responsables. Depuis, c’est le branle-bas de combat entre les deux parties qui se sont engagées dans un duel qui n’est pas passé sans avoir ses retombées sur les syndicalistes «indésirables» par la direction.

La situation, qui risque d’aller vers le pourrissement, a poussé le Snapap à saisir officiellement la tutelle. Dans une requête adressée au ministre de la Jeunesse et des Sports, dont nous détenons une copie, le secrétariat de la wilaya de Constantine du Snapap regrette la situation qui prévaut à l’OPOW, et qui a eu un impact aussi sur les conditions de travail et des travailleurs. «Nous faisons face à un terrorisme administratif de la part de la direction de l’OPOW après l’installation du bureau provisoire, marqué par des convocations, des questionnaires, des mutations, des mises en demeure et des privations de congés annuels, sans parler des intimidations envers nos adhérents pour les pousser à la démission, avec l’installation d’une section syndicale parallèle», lit-on dans ledit document.

«Six mois après l’installation de notre section syndicale, et en dépit de toutes les correspondances et les interventions de toutes les parties, y compris de la tutelle, la direction s’acharne toujours contre nous et refuse tout dialogue et toute reconnaissance du Snapap comme partenaire social», poursuivent les rédacteurs de la requête. Ces derniers dénoncent les mesures prises récemment à l’encontre du président de la section syndicale, qui s’est vu annuler sa prime de rendement sans aucun motif légal, selon leurs propos.

«Tout cela parce que nous avons soulevé des dépassements dans la gestion des œuvres sociales, l’inexistence d’une commission paritaire depuis plus de dix ans, l’accaparement d’une structure sportive transformée en logement et l’absence de certains cadres pour des sorties hors wilaya et même à l’étranger tout en percevant leur salaire», mentionnent-ils. Alors que le conflit risque de durer encore, les responsables du Snapap sollicitent «une intervention urgente et sage» de la tutelle pour mettre fin à une situation qualifiée de «catastrophique» au sein d’une infrastructure aussi névralgique pour le secteur de la jeunesse et des sports dans la wilaya de Constantine.