Le comité exécutif donne sa version des faits

Réagissez

L’article paru dans notre édition du 28 mai 2018 dans la rubrique culturelle sous le titre «Clôture de l’événement ‘Cons-tantine, capitale de la culture arabe’, Bentorki et Bencheikh El Hocine devant le tribunal», a fait réagir les principaux concernés.

Les principaux concernés ont tenu à livrer leur version des faits, qualifiant d’«allégations sans fondement» la requête de Samir Berkane.

Rappelons d’abord que dans cet article, El Watan annonçait un procès intenté contre le commissaire du CCCA et le DG de l’ONCI en sa qualité d’adjoint du commissaire de la manifestation de 2015, par un opérateur culturel basé à Constantine.

Ce procès, dont la première audience est prévue le 13 juin en cours, au tribunal de Constantine, est enrôlé par la justice pour les griefs d’escroquerie, sur la base de faits qui remontent au 18 avril 2016, et qui impliquent les protagonistes dans une affaire de spectacle prétendument commandé auprès du plaignant et prétendument non payé par CCCA.

Le montant du préjudice réclamé par le plaignant s’élève à 5,7 milliards de centimes. Le commissaire de l’évènement, Sami Bencheikh-El Hocine, affirme à El Watan qu’«aucune relation de travail n’a été établie entre le commissariat de ‘‘Constantine, capitale de la culture arabe’’ (CCCA) et Samir Berkane, organisateur d’événements. Tout comme aucun contrat n’a été conclu entre ce dernier et l’ONCI».

Notre source reconnaît cependant que des contacts ont eu lieu entre l’opérateur en question et le commissariat : «Une proposition de M. Berkane a, en effet, été faite aux services concernés du CCCA afin d’organiser la cérémonie de clôture de l’événement. Toutefois cette proposition n’a eu aucune suite positive et encore moins un accord de la part des responsables des deux institutions, en l’occurrence le CCCA et l’ONCI. »

Comment expliquer alors la présence de cet orchestre à Constantine, la prise en charge de ses membres par le CCCA et les répétitions à la salle Zénith tenues par l’ONCI ? «Il convient quand même de relever que les responsables de CCCA, ayant été mis devant le fait accompli de la présence inattendue et inopinée de l’orchestre tunisien, ont accepté, dans un souci de sauvegarder l’image de marque de notre pays, d’assurer l’hébergement et la restauration des membres de cette troupe musicale lors de leur séjour à Constantine. Tout comme ont été pris en charge, avec le même souci, les frais de transport de la troupe vers la Tunisie», explique-t-on encore du côté du comité exécutif de CCCA.

Face aux éléments fournis par le plaignant et censés être développés devant le tribunal, au «commissariat de Constantine, capitale de la culture arabe», on soutient qu’en professionnel averti, Monsieur Berkane devrait savoir que «toute prestation qui entre dans le cadre de l’événement de CCCA doit être dûment sanctionnée et validée par un contrat agréé par les deux parties et que l’obligation pour les responsables de la CCCA d’honorer les implications financières de toute prestation ne s’impose qu’après constat du ‘‘service fait’’, ce qui n’est manifestement pas le cas, puisque l’orchestre en question ne s’est jamais produit en public. »