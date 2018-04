Le CO fait 2 victimes à Ali Mendjeli

Réagissez

Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone (CO) est indétectable. Chaque année, ce gaz toxique est responsable d’une centaine de décès en Algérie et il vient de faire deux nouvelles victimes. Il s’agit d’un père et de son fils, âgés respectivement de 79 ans et 27 ans, décédés dans l’après-midi de samedi après avoir inhalé du monoxyde de carbone émanant d’un chauffe-bain défectueux. Les deux victimes ont été retrouvées inanimées dans un appartement situé à l’unité de voisinage 8 de la nouvelle ville Ali Mendjeli, a-t-on appris, hier, auprès des services de la Protection civile de Constantine.