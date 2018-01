Le club «Constantine Reads» distribue des livres aux enfants

Réagissez

En dépit du peu de moyens dont elle dispose, elle occupe le terrain et passe le plus clair de son temps à promouvoir la lecture, dont les bienfaits ne sont plus à démontrer. Inlassables, ses membres multiplient les initiatives dans l’ultime but d’inciter petits et grands à s’adonner à ce «hobby», un passe-temps relativement délaissé depuis quelques années, en raison de l’expansion des réseaux numériques. La dernière démarche inscrite à leur actif est pour le moins innovante.

Elle s’est traduite par une approche sympathique, voire pédagogique, celle de distribuer des livres aux enfants, les encourageant à mettre à profit la période des vacances scolaires pour lire et se cultiver. C’est au niveau d’un centre commercial, sis dans la nouvelle ville de Ali Mendjeli, que ledit club a exécuté sa nouvelle stratégie. Avant hier, il y a élu domicile pendant quelques heures afin de distribuer une trentaine de livres. Selon Mossaâb, l’un des membres les plus actifs de «Constantine Reads», avec l’assentiment des parents, les enfants se sont prêtés à l’exercice avec aisance et engouement.

Des livres leur ont été ainsi remis. Il leur sera demandé de lire une à deux pages, puis de répondre à quelques questions. Les livres leur seront offerts par la suite. Une manière très subtile de titiller la curiosité du petit lecteur, qui sera contraint de terminer l’histoire qu’il a déjà entamée. Tout cela s’est produit dans une ambiance agréable et ludique. Les enfants ont visiblement apprécié cette méthode. Ils ont promis de faire de la lecture une activité régulière.