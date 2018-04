Le chantier abandonné avant l’achèvement des travaux

Réagissez

La manière avec laquelle ont été menés les travaux d’amélioration urbaine réalisés à la cité d’El Guemmas suscite encore une fois le courroux des habitants.

Après donc les résidants de la partie haute d’El Guemmas, ceux de Bouzehzah précisément, lesquels avaient dénoncé, il y a plusieurs mois, nombre d’anomalies lors de la réhabilitation de la chaussée dans leur quartier (des anomalies dont nous avons fait écho d’ailleurs dans une précédente édition), c’est au tour aujourd’hui des habitants du quartier dit des 800 Logements (chalets) d’afficher leur mécontentement. Ils pointent un doigt accusateur en direction de l’entreprise en charge de la réhabilitation du réseau d’AEP dans leur quartier, ayant abandonné le chantier depuis près de six mois.

Des travaux qui devaient mettre fin, précisent-ils, à leur calvaire après des années de pénuries et de perturbations dans l’alimentation en eau potable. Des pénuries récurrentes, dues principalement à la vétusté des anciennes canalisations d’eau, avec pour conséquence l’apparition de plusieurs fuites à travers leur cité. Un habitant nous dira à ce propos : «L’opération de réhabilitation du réseau d’AEP dont devait bénéficier notre cité n’a finalement abouti à rien, si ce n’est à enfoncer la cité un peu plus dans la clochardisation. L’entrepreneur désigné pour cette opération par les services de la commune a laissé inexplicablement en plan les travaux engagés, avec tout ce que cela suppose comme désagréments pour les riverains, qui ont dû supporter des torrents de boue cet hiver et qui doivent s’accommoder ces jours-ci de la poussière des chantiers laissés à ciel ouvert, sans parler des trottoirs défoncés et de la chaussée qui ressemble désormais à un champ de bataille. Une situation que nous avons dénoncée à maintes reprises aux autorités, mais personne n’a levé le petit doigt pour y remédier».