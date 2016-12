Le chantier à l’arrêt

Réagissez

Les travaux ont atteint un taux de 85%

Les déclarations des autorités locales concernant la livraison du projet de réhabilitation de la rue Chitour Ammar, durant le mois en cours, demeurent toujours aléatoires.

Le chantier, lancé il y a quelques mois, est à l’arrêt depuis plusieurs jours. Nous saurons, auprès des responsables rencontrés sur le site, que l’entreprise a suspendu les travaux faute de paiement. Seuls quelques ouvriers étaient présents pour les opérations de nettoyage. Selon les mêmes sources, le chantier ne connaîtra aucun avancement si la situation financière des employés n’est pas réglée.

«Tout semblait avancer correctement, nous avons atteint un taux de 85%. Nous avons installé les pieux et le plus gros a été achevé, il ne reste que le goudronnage du sol et le renforcement du mur de la rue Zaâbane. Mais, après l’arrêt des paiements, nous avons décidé de suspendre les travaux jusqu’à ce qu’on règle notre situation», a déclaré notre source, sans donner des précisions sur la cause du non-paiement.

Selon notre interlocuteur, même la phase de réfection de tous les réseaux d’eau potable et d’assainissement du square Bennacer et ceux situés le long de la rue Chitour Amar (à partir du siège de l’UGTA) a été achevée, et les pieux (d’une profondeur entre 11 et 16 m avec un diamètre de 60 cm) pour stabiliser le sol et sécuriser les lieux ont été installés. Rappelons que cette opération, qui a coûté 17 milliards de centimes, a été lancée il y a environ 6 mois, suite à l’effondrement du mur surplombant la rue Zaâbane au mois de mars dernier. Elle devrait être achevée avant le début de l’année 2017. Le diagnostic opéré et les travaux déjà entamés ont révélé que la situation était plus critique qu’on le pensait, au vu de l’ampleur du glissement de terrain dans cette partie de la ville. Notons aussi que certains bâtiments situés sur la rue Zaâbane sont concernés par la poussée du terrain, ce qui nécessite l’accélération des travaux.