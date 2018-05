Le centre équestre en perdition

Réagissez

La majorité des sportifs se demandent si cette discipline...

Le club de la ville était toujours connu par ses cavaliers et moniteurs professionnels, qui se sont distingués dans plusieurs tournois et concours nationaux.

En dépit des exploits enregistrés et des prix reçus par les cavaliers adhérents au Club hippique de Constantine, depuis des décennies, la question du sort du sport équestre dans cette wilaya s’impose aujourd’hui, vu la dégradation que les lieux ont connue et le recul inquiétant de l’activité sportive en elle-même.

Rappelons que depuis sa délocalisation du petit bourg de Oued Hamimime, situé à quelques kilomètres d’El Khroub, en 1969, vers la zone du Polygone, sur la RN5, non loin de la ville de Constantine, ce club n’a cessé de subir des changements sur tous les plans. Ces changements, surtout ceux liés à sa gestion, se sont répercutés négativement sur le rendement de cette activité sportive à Constantine. Pourtant, ce centre équestre était, en son temps, un véritable club de performance.

Pratiquement, tous les cavaliers de Constantine décrochaient des prix et des coupes à chaque compétition ou concours organisé à l’échelle nationale. Malheureusement, aujourd’hui, la majorité des cavaliers et amoureux du cheval se demandent si ce sport est appelé à disparaître à Constantine. «Le Club de Constantine était connu par ses cavaliers et moniteurs professionnels, où on organisait des compétitions et des championnats nationaux régulièrement.

Nous étions en activité permanente, en nous déplaçant chaque mois vers les autres régions pour participer aux différents concours. Nous avons même organisé en 1978, et pour la première fois en Algérie, un concours maghrébin ici à Constantine», a rappelé Mounir Cherienne, l’un des doyens des cavaliers de Constantine.

Et de regretter par la suite : «Contrairement aux années précédentes, aujourd’hui, le club hippique de Constantine (CHC) n’organise aucune compétition, que ce soit à l’échelle locale ou nationale, et n’a enregistré aucune participation durant ces deux dernières années dans les différents championnats. Pis encore, les cavaliers demeurent sans moniteurs depuis des mois».

Pour notre interlocuteur, c’est tout ausi désolant que les cavaliers du premier et deuxième degrés s’engagent au nom de la wilaya de Aïn Defla, et non pas de Constantine, pour participer aux concours organisés par les autres wilayas. Un autre cavalier a ajouté que ce sport est en hibernation depuis plus d’une année et finira par disparaître si les autorités locales et la Fédération algérienne n’interviennent pas.

«L’administration de l’OPOW nous a demandé d’évacuer les box et transférer nos chevaux de compétition vers la fourrière animale, située à Bardo. Car, selon elle, nous ne faisons partie d’aucune association agréée par l’Etat. C’est pourquoi nous demandons l’intervention du wali pour résoudre ce problème», a-t-il alerté.