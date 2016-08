Larves de moustiques dans l’eau du robinet

Réagissez

Les habitants de la rue 19 Juin 1965 (ex- rue de France) se plaignent depuis une semaine de la mauvaise qualité de l’eau du robinet.

Ils ont affirmé que la potabilité de cette eau est douteuse, vu sa couleur et les résidus qu’elle contient. C’est pourquoi, ils lancent un S.O.S aux services de la société des eaux et d’assainissement de Constantine (Seaco) pour qu’elle prenne en charge ce problème.

Selon quelques témoignages recueillis sur place, l’eau qui coule du robinet est «impropre» et menace leur santé. «Nous avons constaté ces derniers temps, qu’il y a eu des perturbations dans l’alimentation en eau qui est parfois blanchâtre ou d’une couleur rougeâtre, comme si elle était mélangée à de la terre et contenant des larves», a déclaré Bouba, l’une des habitantes, qui nous a prouvé ses propos grâce à une loupe. L’eau qu’elle vient de verser du robinet dans un verre contient bel et bien des larves vivantes. «Au début, nous n’avons pas fait attention à ces moustiques vu leur taille. Nous avons consommé cette eau et même rempli des bouteilles et des jerricanes.

Quelques jours après, nous avons constaté que les larves de moustiques ont commencé à proliférer et grossir» a-t-elle expliqué. Selon les concernés, même la Seaco ne donne pas d’explications à ce sujet et nie que ce problème réside à son niveau. Pour avoir sa version des faits, nous avons contacté à maintes reprises la cellule de communication de la Seaco mais en vain.