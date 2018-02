Lancement du concours «Cirta Science 10»

Réagissez

L’association Sirius pour l’astronomie lancera, à partir de samedi prochain, la 10e édition de son concours «Cirta Science» au profit des élèves scolarisés du palier secondaire de la wilaya.

Selon les organisateurs, les premières épreuves éliminatoires qui verront la participation de 660 lycéens auront lieu, le 17 du mois en cours, à la maison de la culture Malek Haddad.

Le prix qui couronne chaque édition est un voyage à l’étranger, dans une ville ayant marqué l’histoire de l’astronomie soit par des découvertes, soit en abritant des laboratoires ou édifices dédiés à cette science. La récompense pour cette année sera un déplacement en Pologne, sur les traces de Nicolas Copernic, le père de la révolution copernicienne.

Ce savant polonais est à l’origine de l’héliocentrisme, une théorie qui place le soleil au centre du monde, et non plus la terre. Une théorie qui a changé la face du monde. Tout établissement participant à ce concours sera représenté par plusieurs candidats, seléctionnés sur la base des résultats scolaires du premier trimestre. Les épreuves porteront sur des sujets de culture générale, mais toujours en relation avec les sciences physiques et l’astronomie, les sciences de la vie, la géographie, les sciences de la terre et la chimie.

La seconde étape des éliminatoires sera organisée au mois de mars prochain et la finale qui consacrera les trois lauréats aura lieu le 16 avril à l’occasion de la célébration de Youm-El-Ilm. Les trois lycéens vainqueurs de la 9 ème édition ont eu la chance de partir aux États-Unis d’Amérique pour l’observation de l’éclipse solaire totale qui a eu lieu le 21 août 2017.

Le concours «Cirta Science» demeure un rendez-vous très attendu et apprécié par les élèves du secondaire. «Il crée à chaque fois une atmosphère de compétitive et suscite l’émulation dans les rangs des lycéens. C’est aussi une opportunité pour découvrir de jeunes talents dans le domaine des sciences», selon Jamal Mimouni, président de l’association Sirius.