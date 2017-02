Lancement d’un projet de bâtiment à énergie positive

Réagissez

Qualifié par ses initiateurs d’ambitieux et de première en Algérie, un projet de réalisation d’un bâtiment de classe à énergie positive sera présenté lors des journées techniques sur l’efficacité énergétique dans le bâtiment, qui seront organisées les 27 et 28 février à l’École nationale polytechnique de Constantine (ENPC), située à l’université Constantine 3 à Ali Mendjeli. «Soucieux et conscients des contraintes énergétiques que traverse le monde en général et l’Algérie en particulier, l’ENPC veut participer d’une façon directe et responsable à l’étude, l’analyse et à la présentation de propositions concrètes et réalisables sur la base de données émanant du vécu au quotidien du peuple algérien dans le domaine de la consommation de l’énergie», notera le Pr Djamel Hamana, directeur de l’ENPC.

«Ainsi, et dans le cadre du lancement officiel de la coopération entre l’ENPC et l’université des sciences appliquées (OTH) de Regensburg en Allemagne que l’ENPC organise ces journées techniques pour la mise en place du premier bâtiment pilote à énergie positive en Algérie au sein de l’enceinte de la nouvelle ville universitaire ; ce bâtiment produira plus d’énergie qu’il en consommerait», poursuit le Pr Hamana. Les organisateurs des ces journées affichent leur volonté d’associer les acteurs majeurs du tissu socio-économique algérien et les collectivités locales à cet important évènement riche en interventions dont le principal objectif est d’apporter des solutions pratiques et réalisables qui auront des applications directes sur le terrain afin de mettre un terme aux problèmes de consommation excessive d’énergie dans les installations domestiques et industrielles. Pour les intéressés, le programme de cette rencontre s’étalera sur deux journées (lundi 27 et mardi 28 février) à la grande salle des conférences de l’ENPC, où l’on prévoit des communications sur l’efficacité énergétique et les moyens de sa promotion. La deuxième journée sera consacrée à la présentation du projet de bâtiment à énergie positive, sa procédure opérationnelle et les pistes de financement.