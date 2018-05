Réagissez

Les routes à Constantine sont dans un état lamentable et les choses ne font qu’empirer. Même les chaussées réhabilitées il y a peu d’années, et auxquelles, pour rappel, des budgets conséquents ont été consentis, ne sont pas épargnées par l’érosion du bitume.

Les innombrables fuites d’eau et les chantiers qui n’en finissent pas sur la voie ont contribué, il est vrai, en grande partie, à sa détérioration. Mais ce n’est pas l’unique raison de cette rapide dégradation. Interrogés à ce sujet, des techniciens en la matière l’expliquent par le fait que la pose du béton bitumineux sur les axes réhabilités a été réalisée de manière sommaire. Des contrefaçons ont, selon eux, touché l’ensemble du processus.

La pose du bitume dans la majorité des cas n’a pas été précédée du compactage des crevasses et autres nids-de-poule. Celle de la couche de base (blanc gravier), qui doit suivre l’imprégnation de la chaussée, comme l’exigent les normes, n’a pas été non plus effectuée. Conséquence : des axes routiers réhabilités récemment au Chalet des Pins, à Sidi Mabrouk supérieur et inférieur, à Bab El Kantra, à Boussouf, à Ziadia ou à Djebel Ouahch, pour ne citer que ceux-là, se sont transformés en véritables chemins de traverse où d’énormes crevasses se sont créées sous l’effet conjugué des intempéries et de l’érosion du sol constituant désormais un itinéraire chaotique pour les automobilistes nombreux à les emprunter chaque jour.

L’on a pu constater d’autre part que dans la plupart des cités qui ceinturent la ville, les pentes sont inexistantes. Des creux et des affaissements voient le jour et se transforment en retenues à la moindre giboulée. À ce rythme et vu l’ampleur du phénomène, c’est pratiquement toute la grande périphérie de Constantine qui doit être rattrapée et corrigée.