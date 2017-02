« La wilaya sécurisée en matière d’énergie »

Réagissez

En visite, hier, à Constantine, le PDG de la Sonelgaz, Mustapha Guitouni, a annoncé que «la wilaya est actuellement sécurisée sur le plan de l’alimentation en énergie, vu le nombre considérable de projets lancés».

Cette visite d’inspection et de travail a été l’occasion pour passer en revue 7 projets entamés par les filiales de ce groupe, notamment le groupement de l’extension ouest de la ville Ali Mendjeli, l’inauguration d’un réseau de renforcement d’alimentation en gaz de la ville de Constantine, la visite d’une station d’alimentation en électricité à un groupement à Aïn Nahas et à Massinissa et autres. Le même responsable a déclaré que d’ici la fin de l’année 2017, environ 6 000 logements, situés à l’extension ouest de la ville de Ali Mendjeli, seront alimentés en gaz. Dans la même perspective, et à la fin de l’année 2019, plus de 22 000 logements seront raccordés aussi en gaz. Lors de sa tournée, le PDG de la Sonelgaz a lancé l’opération de raccordement en gaz de 79 foyers parmi 336 unités, situés dans la localité du 20 août dans la commune de Aïn Abid, avec un budget de plus de 4 millions de dinars. Dans cette commune, plusieurs habitants se sont rassemblés, en voulant aborder le wali, pour lui faire part de l’état catastrophique de leur quartier. Ils ont estimé que la situation est très critique, ils souffrent quotidiennement de l’absence de commodités.