La Seaco promet un retour de l’AEP

Ssuite à une coupure de l’AEP qui dure depuis plus de 40 jours dans la tranche D de la cité CNEP Djebel El Ouahch, dans la banlieue nord de Constantine, la Seaco promet un retour de l’eau dans les robinets dans les prochains jours.

C’est le directeur général de cette société, Kamel Gasmi, qui l’a déclaré, hier, sur les ondes de la radio locale, en affirmant que les travaux engagés depuis plus d’une semaine pour la réfection d’une conduite sur 3 km permettront de résoudre définitivement le problème des bouchages répétés. Le DG de la Seaco a expliqué que la cause de ces longues coupures revient à la qualité de l’eau de Hamma Bouziane, qui alimente environ 5000 foyers à Djebel El Ouahch. Selon toujours ses dires, les conduites principales d’eau potable se sont détériorées à cause du calcaire accumulé à l’intérieur, causant des bouchons et des perturbations de l’alimentation. «Il était nécessaire d’installer de nouvelles conduites et de mélanger l’eau de Hamma Bouziane avec celle du barrage de Beni Haroun afin d’éviter les mêmes problèmes. Je promets également aux abonnés qu’après cette opération, le problème de calcaire et des coupures ne se poseront plus», a-t-il conclu. Le même responsable a précisé que ces travaux devront être achevés vendredi prochain. Il a poursuivi : «C’est la tranche D des bâtiments CNEP qui est la plus touchée par la suspension de l’alimentation, où nous avons environ 700 abonnés. Mais je promets aux citoyens que les travaux seront achevés vendredi prochain et que l’alimentation sera rétablie à partir de samedi à dimanche la semaine prochaine après avoir fait les essais.» De leur côté, les habitants de la cité CNEP Djebel Ouahch, qui ont connu le pire calvaire de leur vie depuis qu’ils ont habité les lieux, demeurent sceptiques au vu des fausses promesses déjà entendues de la part des responsables de la Seaco.

«Au vu du rythme du chantier que nous observons chaque jour, c’est vraiment trop beau pour le croire. Il faudra attendre la fin définitive des travaux, puis compter encore un délai pour les essais de la nouvelle conduite, avant de rétablir l’AEP pour les habitants de la tranche D de la cité CNEP Djebel Ouahch. Ceci, s’il n’y aura pas encore de surprises. Ce qui veut dire qu’il faudra encore patienter une bonne quinzaine de jours, c’est-à-dire vers la fin du mois de juillet, si ce n’est pas plus», nous ont-ils déclaré.