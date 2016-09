La saignée se poursuit

Réagissez

Les opérations de démolition de constructions illicites engagées par la mairie d’El Khroub au cours de ces deux dernières années et qui ont ciblé des habitations érigées sur des terres agricoles, notamment à proximité de la ferme Belekhouane longeant la RN79, ne semblent pas avoir échaudé outre mesure les citoyens à acquérir des lots de terrain situés en dehors du Plan d’aménagement urbain et de surcroît sur des terres agricoles.

L’on apprend, en effet, de sources bien informées, qu’une cinquantaine de lots faisant partie d’un terrain d’une superficie de 2 hectares situé au lieu-dit Karia Hamra, jouxtant l’aéroport Med Boudiaf et la cité des Quatre chemins dans la commune d’El Khroub, ont été cédés par les propriétaires des lieux en sous seing-privé à des particuliers au prix de 30 000 DA le mètre carré.

Les acquéreurs ont entrepris, comme nous avons pu d’ailleurs le constater, après délimitation des lots, des travaux de terrassement, ouverture de voies carrossables et même installation des différents réseaux (AEP et assainissement) sans que personne réagisse.

Une dizaine de ces lots sont d’ailleurs en voie de construction, à l’état de carcasse ou plateformes pour certains dont une des bâtisses est quasiment achevée comme nous avons pu le constater. Nos sources soutiennent d’autre part que la situation est beaucoup plus grave, puisque ces nouvelles constructions, en plus d’être situées dans le périmètre de l’aéroport considéré comme zone rouge non constructible, ont été réalisées sans permis de construire ou de lotir, en dehors du Plan directeur d’aménagement urbain et sur un domaine agricole, alors que la loi interdit formellement le changement de vocation de ces terres à moins d’un décret de déclassement.