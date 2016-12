La rue Tatache sera rouverte fin janvier

Réagissez

Le directeur des ressources en eau de la wilaya de Constantine, Ali Hammam, a exprimé, hier, sa satisfaction à propos de la cadence des travaux de réhabilitation et stabilisation du sol de la rue Tatache Belkacem. Notre interlocuteur a estimé que le taux d’avancement des travaux a dépassé les 60%. «Le chantier avance bien. Les risques existants sur cette voie, ainsi que ceux menaçant les bâtiments ont été dégagés», a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : «Dans 25 jours, le projet sera officiellement achevé. Tous les obstacles ont été réglés et vu du rythme du travail, les employés de l’Office national de drainage et de réalisation (ONDR) quitteront les lieux dans les délais prévus.» Ce qui laisse croire que la rue Tatache devrait être rouverte vers la fin du mois de janvier prochain. Rappelons que ces travaux ont été lancés presque deux ans après le grave affaissement survenu en janvier 2015 sur une partie de la rue Tatache Belkacem, à quelques mètres du lycée Rédha Houhou.

La situation a traîné durant des mois, et a pris de nouvelles allures avec l’affaissement d’une bonne partie de la route, sans qu’il y ait un lancement sérieux des travaux de confortement du sol et de réfection des réseaux d’assainissement, menaçant les automobilistes et les piétons. Après la lenteur enregistrée et un deuxième effondrement qui a eu lieu il y a environ deux mois, le projet a été enfin confié à l’entreprise Daewoo en sous-traitance avec l’ONDR, pour un budget d’environ 100 millions de dinars.