La rue Tatache fermée pour 5 mois

Après une longue attente et une dégradation remarquable de la rue Tatache Belkacem (ex-Adolphe Thiers), les services de la commune ont décidé de fermer la route à la circulation automobile pour lancer des travaux de réhabilitation du côté endommagé. Selon un communiqué de la commune de Constantine, cette fermeture va durer 5 mois pour réhabiliter le mur effondré en janvier 2015 et réparer le réseau des canalisations, dont les fuites d’eau sont la cause de l’affaissement. L’on apprend que le trafic sera orienté vers la rue Zaâmouche et le pont Sidi Rached. Les panneaux indiquant les travaux et la circulation seront placés par l’entreprise chargée des travaux. En plus, le stationnement est interdit sur les deux côtés de la rue entre la place Ouili Sassi et l’entrée du parking durant la journée, de 7h jusqu’à 18h. Notons que les travaux ont été confiés à la SERO Est pour un près de 7 milliards de centimes.