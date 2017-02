La réouverture prévue dans 10 jours

Réagissez

Les travaux ont atteint un taux de 90 %

Après l’arrêt des travaux sur le chantier de la rue Chitour Amar au mois de décembre dernier, faute de paiement, le mouvement des engins a finalement repris avec une cadence qui semble satisfaisante. Selon un responsable des travaux rencontré sur le site, les opérations restant à réaliser pourront être achevées dans quelques jours. «Nous avons stabilisé tout le sol, après la réfection des réseaux d’assainissement du square Bennacer, à partir du siège de l’UGTA, et ceux situés tout au long de la rue en question. Nous avons également installé des pieux, qui empêchent toutes sortes de mouvements du terrain.

En d’autres termes, il ne reste que les finitions. Le taux d’avancement a atteint les 90%», a expliqué notre source. Vu la gravité de la situation, l’Office national d’irrigation et de drainage – réalisations et ingénierie (ONID-RI), chargé de la réhabilitation de la rue Tatache, a dû installer des pieux d’une profondeur de 11 à 16 m, avec un diamètre de 60 cm pour sécuriser les lieux.

Ces informations ont été confirmées par Rafik Boutaghane, vice-président de l’APC de Constantine, responsable des réalisations et du service technique, qui a avancé de sa part que le projet sera livré dans sa totalité dans 10 jours. Il ajoutera qu’il ne reste que le goudronnage des lieux et la réfection des pierres du mur surplombant la rue Zaâbane.

«Nous avons effectué lundi dernier une visite au chantier avec les services de la direction des ressources en eau. Nous avons demandé à ce que le sol soit compacté rapidement, pour commencer le goudronnage durant cette semaine», a-t-il précisé. Ainsi le projet connaîtra son épilogue, après l’effondrement du mur surplombant la rue Zaâbane, survenu au mois de mars 2016. Ce chantier a été lancé il y a environ 8 mois, pour un budget de 17 milliards de centimes, et devait être achevé à la fin de l’année écoulée.

Des retards à la rue Tatache

Hélas, des difficultés financières et des problèmes bureaucratiques ont retardé sa livraison dans les délais. Pour ce qui est de certains bâtiments situés juste en face de la rue Chitour, concernés par la poussée du terrain, l’on saura qu’aucun risque ne se présente pour le moment, selon la même source.

Par ailleurs, et en ce qui concerne le chantier de la rue Tatache Belkacem situé à proximité du lycée Rédha Houhou, les travaux ont connu un arrêt temporaire suite à la grève des travailleurs de l’entreprise sous-traitante avec la société Daewoo, chargée du projet.

Cette situation a provoqué du retard dans la date de livraison, qui devait avoir lieu au mois de janvier dernier. Une situation qui pénalise encore les automobilistes, obligés de faire un détour par le pont Sidi Rached pour rejoindre la Casbah, avec tous les désagréments et les embouteillages qui en découlent. Sans vouloir avancer une date de réception précise, Rafik Boutaghane nous dira : «Sur place, nous avons constaté que le problème lié à l’assainissement a été réglé et le gros des travaux a été effectué. Il ne reste que le goudronnage de la route, le confortement du mur de soutènement de cette rue et la pose de la pierre bleue afin de préserver l’aspect ancien de la ville.» Et d’ajouter : «Selon les estimations de la commune, le projet sera livré dans un mois, au maximum. Mais cette date demeure incertaine en cas de surprises qui peuvent survenir à la dernière minute.»