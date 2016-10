La première Supercoupe d’Algérie pour le FCC

Réagissez

Après avoir réalisé un parcours exemplaire durant la saison 2015-2016, le club de football des Filles de la concorde de Constantine (FCC) a remporté, samedi au stade Omar Hamadi d’Alger, la première édition de la Supercoupe d’Algérie. Un titre institué pour la première fois dans l’histoire du football féminin en Algérie. Le FCC a réussi à faire tomber son éternel rival, l’Afak Relizane, dans la série des tirs au but, à l’issue d’une rencontre qui s’est soldée par un score de zéro partout. Le FCC, qui a pris sa revanche après sa défaite en finale de la coupe d’Algérie face au même club de l’Afak Relizane, ajoute ainsi un autre titre dans son histoire qui reste marquée par un riche palmarès depuis sa création en 2004.

Un club qui n’a cessé de s’illustrer malgré le peu de moyens financiers et toutes les difficultés rencontrées. «C’est un précieux trophée que nous venons d’offrir à la wilaya de Constantine et au sport féminin, avec l’espoir que toutes ces performances poussent les autorités à apporter l’aide nécessaire pour ce club», a déclaré Radia Fertoul, fondatrice et DTS du FCC. Pour rappel, le FCC, qui a joué cinq finales consécutives de coupe d’Algérie, a terminé la saison 2015-2016 vice-champion d’Algérie derrière Afak Relizane. Le club compte aussi onze joueuses en équipe nationale.

La formation menée depuis 10 ans au sein des différentes catégories a donné ses fruits. L’équipe des U20 a décroché la saison passée son troisième titre de champion d’Algérie, après ceux de 2011 et 2013, avec zéro défaite au compteur, et une demi-finale perdue de justesse face à l’équipe d’Akbou, alors que les filles en U17 ont remporté un premier titre de champion avec une finale perdue aux penalties face à la formation d’Akbou.