La police promet un Ramadhan tranquille

x«Un effectif de 4381 policiers sera mobilisé pour le mois de Ramadhan», a assuré le chargé de communication de la sûreté de wilaya, lors d’une conférence de presse animée hier au siège central du Coudiat. «Les habitudes des habitants de la wilaya changent. Les déplacements augmentent et la ville connaît un flux important lors des soirées», a-t-il affirmé. Le chef de la police judiciaire, Sami Bouras, a expliqué qu’un plan opérationnel sera mis en place visant à sécuriser les places, les marchés publics, les lieux qui connaissent une forte fréquentation, les espaces des mosquées et spécifiquement la mosquée El Amir Abdelkader, ainsi que les différentes stations de voyageurs et les édifices abritant des activités culturelles et commerciales.

Pour ce faire, les équipes de nuit ont été renforcées et une présence continuelle des forces de police sera assurée. La conférence a été l’occasion d’aborder le problème des marchés illicites et de l’abattage clandestin, même si ce dernier est en nette diminution, d’après le chef de la police judiciaire. Durant la même rencontre, un bilan communiqué à la presse a révélé que durant le mois d’avril et la première quinzaine du mois de mai, les services de police ont enregistré 28 interventions concernant les marchés illicites, ce qui a permis l’arrestation de 9 vendeurs informels. En ce qui concerne l’abattage clandestin, la police a enregistré une seule intervention de saisie de 500 kg de viande de volaille et 200 kg d’abats de bovins.