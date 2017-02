La piste du suicide se précise

Réagissez

Les premiers résultats de l’enquête diligentée par les services de la sûreté de wilaya de Constantine, sur la mort du jeune Messaoud M., à Sidi Mabrouk, révèlent l’hypothèse d’un suicide, apprend-on de sources proches du dossier. Les mêmes sources ont affirmé que l’enquête est toujours en cours et que ces données ont été révélées par le rapport préliminaire des services de la police scientifique. Rappelons que la victime, âgée de 33 ans, est morte suite à un incendie qui s’est déclaré, vendredi dernier vers 1h du matin, dans un domicile composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage, situé au n°27 de la rue Saighi Ahmed (ex-rue Voltaire) dans le quartier de Sidi Mabrouk inférieur. Vu l’importance des flammes, les services de la Protection civile ont dû mobiliser d’importants moyens. Il a fallu plus de 3 heures pour circonscrire l’incendie et sécuriser les maisons environnantes.Malheureusement, Messaoud M., qui se trouvait seul à la maison, a été découvert complètement carbonisé dans sa chambre.