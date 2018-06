La peine capitale confirmée à l’encontre de l’assassin de Amira

Réagissez

Le tribunal criminel près la cour de Constantine a confirmé, jeudi dernier, le verdict de la peine capitale prononcé le 5 mars dernier en première instance, à l’encontre de H. A., connu sous le sobriquet d’Ennems, assassin de Amira Merabet.

Les faits de cette affaire qui a soulevé l’émoi à Constantine et dans tout le pays remontent au 29 août 2016. Ce matin, à la cité du 20 Août de Khroub, Amira, 34 ans, s’apprêtait à rejoindre son lieu de travail. Sur le chemin, son agresseur l’aspergea d’essence et y mit le feu, la transformant en torche humaine.

Il prendra la fuite au moment où des citoyens, alertés par les hurlements de la victime, tentèrent de lui porter secours. Souffrant de brûlures du 2e et 3e degré, son diagnostic vital était déjà engagé. Amira décède le 4 septembre, soit cinq jours plus tard au service de réanimation du CHU Benbadis. Pour relancer l’enquête qui se trouve au point mort pendant plusieurs semaines, les services de la sûreté de wilaya lancèrent un appel à témoin. Le mis en cause, en cavale durant six mois, est finalement interpellé à Maghnia, dans la wilaya de Tlemcen, en janvier 2017. Ce drame, dont la victime est une femme brulée vive sur la voie publique, a pris à témoin l’opinion publique, relançant ainsi le débat sur les violences faites aux femmes.