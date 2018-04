La partie technique achevée

Réagissez

La partie technique de l’expertise sur l’étude et les travaux menés au niveau de la trémie de Ziadia, extension nord du projet du Transrhummel Salah Bey, vient d’être achevée, apprend-on de Rachid Ourabah, directeur des travaux publics de la wilaya de Constantine. Rappelons que cette expertise a été lancée après le glissement survenu sur le chantier, causant d’importants problèmes techniques dus aux infiltrations des eaux souterraines et un retard considérable des travaux.

Le glissement survenu sur le lieu, qui serait provoqué par des travaux, a imposé à l’Etat algérien le déblocage d’une nouvelle enveloppe estimée à 4,6 milliards de dinars pour la réalisation d’un mur de soutènement et l’installation de 300 pieux afin d’assurer la sécurité des usagers de ce tunnel. Vu la conjoncture économique actuelle, les pouvoirs publics ont lancé une expertise sur l’étude et les travaux menés sur le site afin de trouver où réside la défaillance et en déterminer le responnable. «Fin janvier, nous verrons les résultats de l’expertise. Si l’étude démontre que c’est la faute de l’entreprise brésilienne, cette dernière assumera ses responsabilités et continuera les travaux par ses propres moyens.

Dans le cas contraire, c’est l’Etat qui prendra en charge le problème sur le plan financier afin de sécuriser les lieux», avait déclaré Abdelghani Zaâlane, ministre des Travaux publics et des Transports, lors de sa dernière visite effectuée le 16 janvier dernier dans la wilaya de Constantine.

En attendant l’achèvement de l’expertise brésilienne, il a été réalisé une dizaine de drains souterrains pour le pompage des eaux infiltrées dans le sol. Interrogé sur la deuxième partie de l’expertise pour reprendre les travaux qui s’éternisent, le DTP de Constantine a déclaré: «Il ne reste que la partie juridique qui est en cours d’achèvement. Une fois terminée, les résultats vous seront communiqués.»

Notons que l’achèvement de cette trémie mettra un terme au calvaire enduré, depuis des mois, par la population, notamment les automobilistes empruntant la route de Djebel Ouahch à partir de l’autoroute Est-Ouest, un axe devenu névralgique.