La Nuit des idées 2018

C’est à l’Institut français de Constantine ! Avec, au programme, à partir de 18h, une soirée de débats et d’échanges sur le thème :

«La culture au pouvoir, le pouvoir de la culture».

«L’imagination au pouvoir» : en 1968, c’était une formule dont les manifestants couvraient les murs de Paris. Cinquante ans plus tard, revisiter ce slogan sous l’angle culturel, c’est se souvenir que Mai 68 fut un moment exceptionnel de prise de parole, de floraison d’initiatives et de projets divers dans tous les domaines artistiques.

Mais pas question ici de s’en tenir à une approche commémorative. Il s’agit, au contraire, en partant de la situation algérienne, d’examiner comment cette injonction à l’imagination résonne aujourd’hui et de s’interroger sur les possibilités de persistance des utopies culturelles dans les années à venir. Les œuvres d’imagination (art, littérature, cinéma, musique…) nous aident-elles à mieux comprendre et ressentir le monde actuel ?

Quel pouvoir ont-elles sur nous en tant qu’individus et plus largement sur l’évolution de la société? Du poétique à l’artistique, du littéraire au visuel, comment amplifier et développer le pouvoir de l’imagination ? Une telle ambition doit-elle dépendre de politiques institutionnelles volontaristes ou l’avenir de la culture sera-t-il écrit à une échelle plus modeste, à travers la floraison d’initiatives collaboratives et participatives ? Autant de questions, parmi d’autres, qui seront évoquées et débattues avec le public constantinois lors de cette Nuit des idées 2018.

Avec :

Saïd Yassine Hannachi

Editeur, éditions Média Plus

Nouri Nesrouche

Journaliste, Directeur des bureaux de l’Est - El Watan

Saïd Ould-Khelifa

Cinéaste, délégué général du Festival d’Annaba du Film Méditerranéen

Armand Vial

Photographe, écrivain

Entrée libre

En partenariat avec les éditions Média Plus