La négligence de la commune

Depuis sa création il y a environ 20 ans, les autorités locales trouvent encore des difficultés à gérer et mettre de l’ordre dans la ville d’Ali Mendjeli, pratiquement sur tous les plans.

D’ailleurs, c’est ce qui a été constaté par le wali Kamel Abbes, lors de sa visite d’inspection effectuée mercredi dernier aux différents chantiers du logement lancés dans cette ville. Profitant de sa tournée, le chef de l’exécutif s’est arrêté devant plusieurs terrains et chantiers clôturés anarchiquement, sans qu’il y ait une fiche technique des travaux lancés sur place. Un constat qui a provoqué l’ire de M. Abbes. «Comment se fait-il qu’il n’y ait aucune plaque d’indication ou fiche technique des travaux dans ces terrains ? Est-ce que les propriétaires détiennent des permis de construire ? Est-ce qu’ils ont des autorisations de la commune pour réaliser ces clôtures ?», a-t-il demandé aux délégués des secteurs présents sur place. Son étonnement fut plus grand, quand les délégués ont répondu qu’ils ignorent si ces propriétaires détiennent des permis de construire ou non.

«Vérifiez si les gens concernés détiennent des permis et si les terrains appartiennent à des particuliers ou à l’Etat. Même s’il s’agit de particuliers, le propriétaire n’a pas le droit de clôturer son terrain sans l’autorisation de la commune. C’est la pagaille totale ici !», a-t-il fulminé. Il a appelé aussi les services de la sûreté de wilaya à intervenir pour empêcher de clôturer leur terrain s’ils ne présentent pas les documents nécessaires, à savoir l’acte de propriété et le permis de construire.