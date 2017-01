La municipalité lance une campagne de sensibilisation

Réagissez

L’APC de Constantine a décidé, hier, lors d’une réunion tenue à l’Hôtel de Ville, de lancer une campagne de sensibilisation au profit de sa population pour mettre fin au problème des déchets ménagers, gravats et déblais qui envahissent la ville.

L’opération, qui sera effective dans quinze jours et dont la durée est d’un mois est intitulée «Constantine ville propre». Elle sera menée en collaboration avec les éléments de la sûreté de wilaya, les services concernés de la commune, les EPIC chargés de la collecte, ainsi que la société civile.

Selon Abdelghani Messai, vice-président de l’APC chargé de l’hygiène, de la santé et des moyens généraux, cette action se veut comme un premier pas vers l’amélioration et la valorisation de la vitrine de la troisième ville du pays, mais qui vise cette fois directement le citoyen. Il a insisté aussi sur le fait que la campagne en question n’est qu’un début d’un programme sur le long terme. «Nous allons commencer par la distribution des dépliants et la publication des horaires et des lieux de collecte, afin d’inciter le citoyen à respecter le programme établi par la commune. Nous ferons même le porte-à-porte dans certains quartiers», a déclaré M. Messai.

Et de poursuivre : «Tous les moyens nécessaires, camions et autres, seront dégagés et mis à la disposition des agents de collecte pour mettre un terme à cette situation. Puis nous passerons à la sensibilisation au sein des écoles primaires pour inculquer aux futurs citoyens la culture du respect de l’environnement.» Dans cette perspective, M. Messai a souligné que les services de la sûreté de wilaya effectueront des visites régulières dans les points noirs recensés par la commune et établiront des PV à l’encontre des personnes qui jettent leurs déchets, surtout les déblais, de manière anarchique. Notre interlocuteur a confirmé aussi que les réseaux sociaux seront exploités dans ce sens, pour atteindre la jeune génération. «Pour maintenir ce programme et le développer encore plus, nous allons installer des commissions mixtes dans toutes les délégations pour évaluer l’avancement de l’opération», a-t-il conclu.