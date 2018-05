La mercuriale toujours en hausse

Réagissez

Les étals sont bien achalandés, le problème...

Les prix ne baissent pas ! La promesse des pouvoirs publics et des associations de consommateurs quant à une éventuelle baisse des prix durant la première semaine du Ramadhan n’a pas été tenue.

Fait plus grave, certains légumes se vendent plus cher. Voilà que la deuxième semaine du Ramadhan est entamée et la mercuriale est toujours flambante.

La hausse des prix des denrées alimentaires est devenue par la force des choses une tradition ramdanesque. Plutôt une menace qui guette l’équilibre financier des foyers chaque année. Le ministère du Commerce en tant qu’autorité est dans l’obligation de garantir une maîtrise du marché, mais l’opération semble lui échapper, sinon comment explique-t-on cette situation.

Hormis les légumes de saison tels que les haricots verts et la courgette, qui ont connu une baisse insignifiante, les autres prix sont soit restés inchangés, soit ont augmenté. La pomme de terre a, quant à elle, connu une hausse d’au moins 5 dinars. Cédée à 55 et 60 dinars le premier jour du mois de jeûne, elle est actuellement affichée à 65 dinars.

Le poivron, vendu à 100 dinars, est passé à 120. Une augmentation de 20 dinars qui n’est pas négligeable. La tomate s’est vendue hier à 160 dinars, contre 100 durant la semaine écoulée. Le même constat est établi pour les viandes. Si la viande rouge est stable à 1800 dinars le kg, la blanche par contre et face au prix inaccessible de la première, a fini par grimper jusqu’à 400 dinars, alors qu’elle était cédée il ya une semaine entre 227 et 335 dinars le kg.

Le porte-monnaie du citoyen constantinois est mis à rude épreuve depuis dix jours. La situation est difficilement gérable, selon certains d’entre eux abordés à la sortie des commerces ou des marchés.

«Je suis enseignante et mon mari est chef d’établissement scolaire. Même avec deux salaires, la situation est difficile pour nous tant les produits sont chers», nous a déclaré une mère de famille rencontrée au marché de Sidi Mabrouk. «Si je veux remplir quotidiennement mon panier, c’est l’intégralité de ma retraite qui y passera», a confié un retraité de la Fonction publique abordé devant une enceinte commerciale à la nouvelle ville Ali Mendjeli.

Cette flambée des prix trouve son explication dans plusieurs raisons différentes invoquées par les pouvoirs publics, les associations de consommateurs et les commerçants eux-mêmes.

Chacune des parties veut justifier une situation pour le moins récurrente.

Pour l’Association nationale des commerçants et artisans (Anca), les prix sont élevés en raison de la forte demande et des dernières perturbations climatiques.

Cette dernière a affirmé que durant la première semaine, les citoyens ont consommé 3 millions de quintaux de fruits et légumes et 20 000 tonnes de viandes (blanche et rouge). Les commerçants ont un avis différent. Si certains accusent les grossistes de faire grimper les prix, d’autres l’expliquent par la rareté des produits.

Devant cet échange d’explications et d’accusations, le citoyen subit une mercuriale brûlante en espérant voir se concrétiser la baisse de 50 % des prix, que l’Union des commerçants et les associations de consommateurs prédisent pour cette deuxième semaine du Ramadhan.