La livraison du projet traîne toujours

Les propriétaires des kiosques sont au chômage depuis plus...

Un conflit d’ordre contractuel oppose jusqu’à ce jour les autorités et l’entreprise qui a réalisé les travaux.

Il est désormais établi que les autorités locales peinent à se débarrasser des séquelles des travaux lancés dans le cadre de l’événement «Constantine, capitale de la culture arabe 2015», où les gestionnaires des projets ont brillé par leur incompétence. Il s’agit du projet de réhabilitation de la place Ahmed Bey, appelée «Dounia Ettaraif», dont le maître de l’ouvrage est la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction (DUAC), et qui a coûté 270 millions de dinars.

Il était prévu que ce projet soit réceptionné durant la première semaine du mois d’avril suite à un engagement de l’entreprise chargée de la réhabilitation. D’ailleurs, lors de l’une de ses visites, le wali a rassuré les propriétaires des kiosques, qui ont attendu plus de deux ans, et leur a promis de régler le problème rapidement. «Nous avons reçu un engagement de la part de l’entreprise chargée de la réalisation pour remettre le projet cette semaine comme délai maximum et le livrer par la suite à la commune», avait affirmé Abdelwahab Aribi, directeur de l’urbanisme, d’architecture et de construction de la wilaya (DUAC) fin mars dernier.

Malheureusement, le mois d’avril touche à sa fin, sans qu’il y ait la moindre concrétisation des promesses des responsables. Bien au contraire, nous avons appris de sources proches du dossier qu’un conflit d’ordre contractuel oppose toujours les autorités et l’entrepreneur concernée. Les deux parties peinent à trouver un terrain d’entente afin de livrer le chantier. Il est nécessaire de rappeler que cette situation est due à la mauvaise gestion du projet, dont les travaux ont été réalisés sans qu’il y ait un engagement officiel entre l’Etat et l’entrepreneur.

Ce marché a été octroyé selon la procédure du gré à gré par l’ex-wali, Hocine Ouadah, qui cherchait à tout prix à sauver la mise devant les hautes instances en prévision de l’événement que la ville allait accueillir. Le marché n’a même pas été soumis à une commission compétente, pourtant il a été réceptionné provisoirement en janvier 2016.