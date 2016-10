La galère des usagers

Réagissez

C’est à un véritable parcours du combattant que sont soumis quotidiennement les usagers des transports en commun désirant se rendre de Constantine à Aïn Abid ou vice versa.

La desserte de cette ligne n’étant par assurée par les transporteurs depuis des lustres, les habitants de Aïn Abid sont contraints de faire une escale à El Khroub pour pouvoir rallier, en bus ou en taxi, leur domicile ou bien se rendre à Constantine ou encore se rabattre sur les bus assurant la desserte Guelma-Constantine - s’ils ne sont pas pleins à craquer - lorsque ces derniers s’arrêtent à Aïn Abid.

Une situation pour le moins compliquée pour les citoyens résidant à Aïn Abid, notamment ceux qui doivent se rendre au quotidien à leur travail à Constantine. Ces derniers se voient obligés de débourser beaucoup plus, en plus du temps et de l’énergie qu’ils doivent consacrer chaque jour pour trouver un moyen de transport. Des habitants d’Aïn Abid nous ont confié, en outre, que cette situation a été portée à la connaissance des autorités d’Aïn Abid depuis plusieurs années, mais leur promesse pour l’ouverture d’une ligne de transport reliant directement Aïn Abid à Constantine n’a toujours pas été respectée.