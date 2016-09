La femme brûlée décède au CHU

Réagissez

La femme qui a été brûlée à El Khroub, il y a 8 jours, est décédée dans la matinée de lundi dernier au CHU Dr Benbadis, apprend-on du service de la communication du même établissement.

La victime, qui souffrait de brûlures du 3e degré au niveau du visage, cou, bras et jambes, a succombé à ses blessures avant-hier. Rappelons que l’affaire remonte au 29 août dernier. Ce jour-là, vers 8h, à la cité du 20 Août, dans la commune d’El Khroub, un jeune homme aurait versé de l’essence sur la victime et allumé le feu, avant de prendre la fuite. La victime, âgée de 34 ans, a été évacuée en urgence par les pompiers vers l’hôpital Mohamed Boudiaf d’El Khroub, puis transférée au CHUC. Elle est restée pendant 8 jours en soins intensifs. Le présumé coupable a été identifié et est toujours recherché.