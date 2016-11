Réagissez

C’est une mère éplorée qui a tenu à rendre visite à El Watan pour dénoncer une dure amnésie qui continue de frapper la mémoire de son fils Ahmed Taâkouchet, plus connu par Hakim, ancien animateur à la station de télévision de Constantine, puis animateur à la Radio algérienne.

«Plus de vingt ans après sa disparition, mon fils demeure encore oublié, il n’y a pas la moindre évocation de son nom ni un geste d’hommage à sa mémoire, mis à part quelques organes de la presse écrite et une association qui ont eu le mérite de le faire ces dernières années, et que je tiens à saluer. Mon défunt fils continue de souffrir d’une terrible amnésie, nous ne demandons pas qu’on nous donne de l’argent ou un quelconque avantage, ce que nous demandons est que le souvenir de notre défunt fils ne soit pas perdu à jamais», regrette sa mère.

«Pendant plus de 20 ans, nous avons souffert, moi et son père de la disparition de Hakim, c’était très dur pour nous, mais l’amnésie est encore plus dure à supporter», poursuit-elle. Pour l’histoire, Hakim Taâkouchet avait été enlevé de son domicile à la cité Emir Abdelkader (ex-Faubourg Lamy) dans la nuit du 18 juin par un groupe de terroristes. Il sera retrouvé mort, le lendemain, près de la route de Ziadia.

Né le 17 décembre 1965 à la cité Emir Abdelkader, Ahmed Taâkouchet poursuit ses études primaires et moyennes dans son quartier, où il était connu pour sa bonté, sa générosité et sa bonne conduite. Autodidacte, il maîtrisait parfaitement de la langue arabe, et surtout la poésie arabe dont il était un grand passionné.

Des qualités qui lui permettront d’intégrer la station de télévision de Constantine dans les années 1980, où il a animé des émissions culturelles et de divertissements, avant de rejoindre la radio, où il s’est parfaitement illustré grâce à l’émission Cinérama, qu’il animait aux côtés de son producteur et réalisateur Djamel Eddine Hazourli.

Durant tout son parcours, tous ceux qui l’on connu témoignaient de son attachement à son travail, de sa discipline et de son dévouement. Il fut un acteur très dynamique dans l’organisation d’événements culturels à Constantine dans les années 1990. On se souvient de sa contribution dans la réussite des journées du cinéma maghrébin organisées à Constantine au mois d’avril 1995. Ce sera sa dernière apparition publique, deux mois avant sa tragique disparition.