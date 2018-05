La difficile bataille de la tolérance au stress hydrique

Réagissez

Un workshop réunissant quelques 80 agriculteurs issus des différentes régions du pays, «les meilleurs dans leur domaine» selon les organisateurs, a été organisé à Constantine par Syngenta Algérie aux fins d’appliquer la feuille de route de l’«initiative céréale», un projet qui s’étalera de 2017 à 2020

L’un des objectifs de la politique agricole adoptée par l’Etat pour réduire la facture d’importation du blé est d’atteindre un rendement de 30% à l’horizon 2020. Or, nombre d’experts émettent des réserves quant à l’accomplissement de cet objectif dans les délais impartis.

La sécurité alimentaire, à la lumière des données en la matière, serait impossible à atteindre dans les trois prochaines années en raison de certains impératifs qui viennent enrayer les procédés techniques. Après le lancement de la filière réseau blé dur, il y a une année, une autre stratégie en appoint est actionnée, celle de l’initiative blé.

Elle réside dans un accord de partenariat signé entre l’entreprise nationale Profert, spécialisée dans la fourniture d’intrants à l’agriculture, et le leader international de l’agriculture business Syngenta. «Cet accord consiste à mettre en place un projet visant l’augmentation des rendements de céréales de 30%. Il réunit les meilleurs agriculteurs, leur propose un itinéraire technique, les forme sur cet itinéraire et contrôle l’application de ce dernier. Nous sommes confiants que la mise en place de ce procédé peut garantir un rendement minimum, même en années de sécheresse», a confié à El Watan le directeur de Profert, Ali Meziani.

Dans une conjoncture où la production céréalière en Algérie connaît des fluctuations permanentes avec des rendements moyens ne répondant ni aux espérances des agricultures, loin de réaliser un retour sur investissement, ni à celles des pouvoirs publics visant la réduction de la facture des importations, cette expérience est perçu telle une solution des plus prometteuses.

«De par nos expériences dans le monde, nous partageons notre savoir-faire et apportons notre assistance technique aux céréaliers pour les aider à augmenter leurs rendements à travers une approche intégrée appelée ‘l’initiative céréale’, qui associe un matériel génétique performant et adapté aux exigences locales, un bon itinéraire technique et une bonne couverture phytosanitaire» , a précisé son représentant Farouk Hadj Hammiche, lors de cet atelier animé par des groupes de réflexion autour de plusieurs thèmes liés à la production des céréales, notamment la fertilisation, la protection phytosanitaire et le matériel génétique de base.

En amont, le même organisme a procédé à l’établissement d’une étude autour de l’évolution du secteur en Algérie, présentée par sa directrice technique. Chiffres à l’appui, il est établi que les investissements des agriculteurs enregistrent un recul, ainsi que la chute de leurs revenus et la réduction des surfaces emblavées. Sur la base des résultats de cette étude, il ressort qu’en 1998, 6 quintaux de semences produisaient en moyenne 9 quintaux de blé. En 2017, 16 quintaux ont donné 18 quintaux de blé. Par une simple opération arithmétique, il en est déduit que «cela constitue une perte pour les agriculteurs». Sur le terrain, une première journée culturale a été effectuée au début du mois en cours pour l’évaluation des résultats de cette nouvelle stratégie.

DES MÉCANISMES NON ENCORE MAîTRISÉS

L’initiative blé est assimilée à une formation technique. Une plateforme a été mise en place avec des méthodes de démonstration concernant, à titre d’exemple, l’utilisation des intrants. Dans cette optique, qui mieux qu’un agriculteur pour convaincre d’autres agriculteurs dans le choix des semences ?

A ce propos, les recherches en la matière ont connu une amélioration tangible et leur sélection est devenue une spécialité. «Actuellement, on utilise les variétés de croisement avec celles locales, appelées communément variétés-populations. El Beliouni est le parent d’une variété actuellement utilisée. Les variétés locales développées par des généticiens algériens ont démontré leurs capacités et limites. Sachant qu’il est impossible d’augmenter les surfaces de culture, il faut donc intervenir sur des paramètres tels que l’eau, qui est aussi une limite qui impacte le rendement», a détaillé notre interlocuteur.

Ce dernier point a été confirmé par le professeur Bouzerzour, enseignant chercheur à l’université de Sétif, qui revenu sur la courbe de la céréaliculture sur la période allant du XIXe au XXIe siècles. Résultats : pour presque la même superficie, un peu plus de 3 millions d’hectares, le rendement a connu un bond significatif.

La production annuelle qui était de 4000 quintaux en 1860, est estimée entre 9 et 20 millions quintaux en 2012. L’amélioration de variétés locales, à l’image d’El Beliouni ou encore Mohamed El Bachir, a été déterminante, selon cet expert, qui soulève toutefois une entrave de taille : l’utilisation de paramètres qui ne sont pas respectés par l’agriculture. «Ma conviction est que l’amélioration de la productivité doit venir de l’agriculteur dans le cas où il observe scrupuleusement et dans les temps les procédés de désherbage, emblavage, surveillance de l’évolution de la plante et la longueur de la tige… même le nombre de grains par mètre carré, ce que l’agriculteur ne comptabilise jamais, est très important à savoir», indique le Pr Buzerzour.

Et en spécialiste des semences, il avoue l’échec momentané de la bataille de la tolérance au stress hydrique : «Nous travaillons sur des croisements de lignées de semences qui soient réceptives à la tolérance au stress hydrique. Les combinaisons pour les rendements existent, mais pas pour la tolérance, on a fait beaucoup de recherches dont celles sur la chlorophylle, les résultats ne sont pas encore là.» Les mécanismes de tolérance semblent échapper, pour l’heure, à la communauté des chercheurs. «Longtemps, la politique agricole était focalisée sur le rendement sans prendre en compte les gènes de la tolérance dans la recherche. Nous sommes dans une période de tâtonnement où nous expérimentons différentes approches», reconnaît le Pr Bouzerzour.

Des constats qui viennent contredire les prévisions de l’Etat concernant l’arrêt des importations des céréales dans un avenir proche. Le rendement en 2017 est de 18 quintaux, l’amener à 30% soit presque le double en l’espace de trois années, semble être une aspiration qui s’éloigne.