La crainte des faux billets décourage les acheteurs

Les cambistes de la place du 1er Novembre et de Rahbet Ledjmel à Constantine ont été visiblement échaudés par une récente descente de la police dans ce haut lieu de négoce des devises fortes dans le cadre d’une enquête sur un trafic de faux euros. Les revendeurs informels des devises à Constantine se sont faits donc plus discrets cette semaine, eux qui ont pris l’habitude de squatter quotidiennement la place en question et d’exercer leur business sans être inquiétés. L’un des rares cambistes que nous avons réussi à approcher à proximité de Rahbat Ledjmel, où un important dispositif de police était visible, précise à ce propos que l’activité était réduite, hier, à sa plus simple expression. Selon lui, les craintes d’une éventuelle présence de faux billets sur le marché, a semble-t-il découragé les acheteurs. «Une descente de police a eu lieu la semaine passée à Rahbet Ledjmel.

Les forces de l’ordre sont intervenues pour arrêter un individu en possession de faux billets, mais sans se préoccuper des cambistes présents sur les lieux lors de cette interpellation. Ce qui laisse à supposer que l’opération en question avait pour unique objectif de mettre fin à un trafic de faux billets», nous a-t-il assuré.

Pour ce qui est du négoce de l’euro, l’absence d’acheteurs a probablement influé sur le cours, estime notre interlocuteur, soulignant que la monnaie européenne a connu une légère baisse, hier, à 186 DA contre 190 DA il y a quelques jours à peine.