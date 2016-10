Réagissez

Les conséquences du laxisme des autorités face aux dépassements de certains promoteurs prennent de nouvelles allures dans la wilaya de Constantine.

Actuellement, l’on assiste à une transgression flagrante des lois, où des promoteurs osent défier les responsables locaux et même la justice. C’est le cas de l’affaire de cette promotion réalisée à la cité El Fedj qui présente un danger réel pour les maisons d’une trentaine de familles, à cause des travaux de l’entreprise Sarl Khalfallah qui s’est attaquée au talus qui les supporte. Cette dernière continue de mener son chantier au détriment de la sécurité des habitants, tout en bafouant les lois. Mme Rahal, l’une des propriétaires, a estimé que cette situation est inadmissible, car malgré les correspondances du contrôle technique de la construction (CTC) adressées à la SARL Khalfallah, dont nous détenons une copie, le promoteur empiète chaque jour sur le terrain qui ne lui revient pas.

Dans ses différents rapports, le CTC a noté que «les mesures prises par le promoteur concernant le talus ont été faites de façon unilatérale et sans aucun avis du CTC, et le problème d’affouillement des terres sous les fondations de la clôture de la maison mitoyenne se trouvant en haut du talus persiste toujours si les précautions et les mesures nécessaires ne sont pas prises en considération dans les plus brefs délais». Cette situation a causé l’effondrement de la clôture du jardin de l’une des maisons.

Cela devient cauchemardesque pour tous les riverains surtout que la partie agressée est classée instable et non constructible (copie du permis de lotir en notre possession). Après plusieurs plaintes adressées aux autorités et le jugement de la cour de Constantine, saisie en référé, le 1er octobre dernier, soulignant que les travaux lancés par les trois promoteurs menacent effectivement les habitants, la commune de Constantine a décidé enfin d’annuler le permis de construire en août dernier (El Watan détient une copie de l’annulation).

«Aucune décision n’a pu arrêter l’acharnement de ce promoteur. Il défie tout le monde. Les employés sont sur place et continuent toujours leurs travaux. Qui pourra arrêter ce promoteur ? Est-il puissant au point que même les services de sécurité ne peuvent intervenir et appliquer la décision de la justice ?» a fulminé Mme Rahal.